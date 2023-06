Die US-Aktienmärkte sind bisher davon ausgegangen, dass eine (wenn auch milde) Rezession kommt, daher die Fed dann die Zinsen senkt, weswegen besoners Tech-Aktien stark gekauft wurden. Aber die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA überraschen positiv - so heute das US-BIP in der letzten Veröffentlichung, das deutlich besser ausgefallen ist, dazu auch gute US-Arbeitsmarktdaten (Erstanträge). Das könnte bedeuten, dass nun die "Nachzügler" gekauft werden (vor allem Aktien aus dem Russell 2000), es also zu einer großen Rotation kommt, weil die US-Tech-Aktien extrem teuer sind, viele andere US-Aktien dagegen eher günstig bewertet sind. Die US-Aktienmärkte zeigen heute erste Anzeichen einer solchen Rotation - verstetigt sich das? Dass die US-Wirtschaft besser als erwartet dasteht, liegt offenkundig an den massiven Subventionen der Biden-Regierung durch den Inflation Reduction Act und den Chip´s Act..

