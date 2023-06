Dublin (ots/PRNewswire) - Die Luftfahrt leidet unter Lieferkettenengpässen, die

sich auf alle Bereiche der Branche auswirken. Nach der COVID-Pandemie sahen sich

die Triebwerkhersteller aufgrund des Mangels an qualifizierten Mechanikern und

der Verknappung von Komponenten mit Herausforderungen konfrontiert.



Der Vorsitzende der Avia Solutions Group Gediminas Ziemelis erklärt, wie der

Mangel an Flugzeugtriebwerken und die langen Durchlaufzeiten in den

Triebwerkswerkstätten die Fluggesellschaften zwingen, ihre Flugpläne kurzfristig

zu ändern, wodurch eine weitere chaotische Sommersaison droht.





Engpässe, die sich auf Flugpläne auswirkenKLM Cityhopper, die regionale Fluggesellschaft der niederländischen KLM, warnteim Mai 2023, dass sie ihren Sommerflugplan anpassen müsse. Das Unternehmenerklärte, dass die erzwungenen Änderungen die ernsten und weitreichendenProbleme des Triebwerksmangels in der Branche verdeutlichen würden.KLM Cityhopper machte für die Schwierigkeiten bei der vollständigen Einführungdes Embraer E195-E2 die Änderung der Flugpläne verantwortlich. Als Alternativewird die Fluggesellschaft ältere Embraer E190-Flugzeuge behalten undWet-Lease-Verträge abschließen, um die Auswirkungen so weit wie möglichabzufedern.Auch die lettische airBaltic war gezwungen, für den Sommer Flugzeuge imWet-Lease-Verfahren zu leasen, nachdem ihre PW1500G-angetriebene Airbus A220Flotte durch lange Durchlaufzeiten in den Triebwerkswerkstätten beeinträchtigtworden war. Die Fluggesellschaft verfügt derzeit über zehn Airbus A220, dieentweder eingelagert oder gewartet werden, und least bis zu acht Jets vonverschiedenen Betreibern, darunter vier Airbus A320 von Avion Express.Laut einer von Cirium im Juni 2023 durchgeführten Analyse sind insgesamt 219Flugzeuge, die mit der PW1000G-Triebwerksfamilie ausgestattet sind, vonProblemen in der Lieferkette betroffen und führen derzeit keine kommerziellenFlüge durch. Zu den von dem Problem betroffenen Flugzeugen gehören die ModelleAirbus A220, A321neo und die Embraer E2-Familie.Ein branchenweites Problem für die LuftfahrtDie Schwierigkeiten betreffen jedoch nicht nur die PW1000G-Familie.Auch die Triebwerksfamilie CFM International LEAP ist von Problemen betroffen.Vor kurzem wurden 88 LEAP angetriebene Flugzeuge aus dem Verkehr gezogen. Dazugehören bis zu 56 Flugzeuge mit dem LEAP 1A-Triebwerk, darunter die ModelleA320neo und A321neo. Darüber hinaus sind bis zu 32 Boeing 737 MAX, die mit LEAP1B-Triebwerken ausgestattet sind, entweder eingelagert oder in der Wartung.Abgesehen von all diesen Problemen ist dies ein Teufelskreis für die