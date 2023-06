Nachdem JP Morgan Chase Ende 2021 bei 172,96 US-Dollar seinen vorläufig letzten Höhepunkt markiert hatte, schwenkte die Aktie in einen Abwärtstrend ein und ließ bis Mitte Oktober letzten Jahres auf 101,28 US-Dollar nach. Hierbei kam sicherlich auch die Horizontalunterstützung um 116,00 US-Dollar dem Wertpapier zugute. Seitdem ist eine Kaufwelle auf 144,34 US-Dollar bis Mitte Februar dieses Jahres erfolgt, an der Hürde von rund 140,00 US-Dollar kam die Aktie bislang noch nicht vorbei. Vielmehr wurden in den letzten Monaten Kräfte gesammelt, sodass eine inverse SKS-Formation nun vorliegt und schon sehr bald aufgelöst werden könnte.

Gut getarntes Kaufsignalmuster