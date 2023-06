Kommunikations- und Marketingchef Peter Werz verlässt EEW (FOTO)

Helmstedt (ots) - Kommunikations- und Marketingchef Peter Werz verlässt die EEW

Energy from Waste GmbH (EEW) zum 31. Juli 2023.



Als Prokurist und Mitglied der erweiterten Geschäftsführung verantwortete Peter

Werz die strategische kommunikative Positionierung von EEW und ihrer in- und

ausländischen Tochtergesellschaften. Bei in- und externen Stakeholdern war Werz

stets ein geschätzter Ansprechpartner. Er managte unter anderem die

Kommunikation des Verkaufs von EEW an Beijing Enterprises Holdings Limited

(BEHL) und die sich anschließende Change-Kommunikation unter einem neuen

Gesellschafter. Zu seinen Verdiensten zählen unter anderem die erfolgreiche

Grundsteinlegung der EEW-Nachhaltigkeitsberichterstattung, die professionelle

Kommunikation der Neubauvorhaben im In- und Ausland und die aktive Vermarktung

von EEW in neuen Geschäftsfeldern.



Peter Werz repräsentierte EEW in den Kommunikationsgremien der politischen

Interessenverbände, positionierte die Unternehmensgruppe in Fach- und

Wirtschaftspresse als meinungsführendes Unternehmen der thermischen

Abfallverwertung und setzte nicht nur branchenintern Benchmarks beim

Kommunikationsmanagement der Corona-Krise.