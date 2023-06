DIE NARXOZ UNIVERSITY SETZT IHRE STARKE LEISTUNG MIT DER AUFNAHME IN DIE QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS FORT

- Die Narxoz University zum ersten Mal in den renommierten QS World University Rankings vertreten

ALMATY, Kasachstan, 29. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die Narxoz Universität, eine führende private Universität in Almaty, Kasachstan, freut sich, ihre Aufnahme in die QS World University Rankings bekannt zu geben.

Mit der Platzierung auf den Rängen #1201-1400 wurde die Narxoz University zum ersten Mal in die prestigeträchtige Rangliste aufgenommen, die fast 1.500 Einrichtungen aus der ganzen Welt umfasst. Die Rangliste basiert auf einer Reihe von Faktoren, wobei Narxoz bei den Beschäftigungsergebnissen, der akademischen Reputation, den Zitationen pro Fakultät und der internationalen Fakultät besonders gut abschneidet.

Diese Anerkennung knüpft an die jüngsten Erfolge von Narxoz an, als die Universität Anfang dieses Monats als 111te Universität von QS Stars auf der Grundlage einer qualitativen und quantitativen Bewertung mit 4 von 5 Sternen ("Sehr gut") ausgezeichnet wurde.

Im Juni wurde Narxoz in der britischen Publikation Times Higher Education's Impact Rankings 2023 auf Platz 601-800 für die Qualität seiner Ausbildung eingestuft. Das Ranking umfasst 1.591 Universitäten aus 112 Ländern, die anhand der Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN bewertet werden.

Diese Leistung spiegelt die internationalen Möglichkeiten wider, die die Universität durch ihre Partnerschaften mit renommierten Einrichtungen wie der Penn State University, der Mykolas Romeris University und der Coventry University bietet. Die Narxoz University ist eine gemeinnützige Organisation, die von ihrem einzigen Anteilseigner Bulat Utemuratov unterstützt wird, wobei alle Einnahmen in die Universität reinvestiert werden.

Miras Daulenov, der Präsident von Narxoz University, kommentierte: "Die Aufnahme durch QS bestätigt, dass Narxoz auf dem Weg zu akademischer Exzellenz ist. Wir sind bestrebt, eine qualitativ hochwertige Ausbildung nach höchsten internationalen Standards zu bieten, die besten Studieneinrichtungen zur Verfügung zu stellen und den Studenten die Möglichkeit zur Weiterentwicklung zu geben. Dieses Ergebnis ist ein Beweis für unsere raschen Fortschritte".

Sergei Khristoliubov, regionaler Direktor von QS, sagte: "Herzlichen Glückwunsch an das Management, die Fakultät und die Studenten der Narxoz University zu ihrer Aufnahme in das Ranking der besten Universitäten der Welt - QS World University Rankings. Dies ist ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte von Narxoz und das Ergebnis der harten Arbeit seines fantastischen Teams. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren ehrgeizigen Plänen und Bildungsprojekten".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2144211/Narxoz_University.jpg

