SHANGHAI, 29. Juni 2023 /PRNewswire/ – Auf dem Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2023 hielt Cao Ming, Präsident von Huawei Wireless Solution, eine Grundsatzrede mit dem Titel „Embrace 5G New Opportunities, Encourage 5.5G New Motivation (Neue Chancen für 5G ergreifen, neue Motivation für 5.5G schaffen)" während des 5G Development and Innovation Forum. In seiner Rede wies Cao darauf hin, dass 5G die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, verändert hat und zu einem Motor der digitalen Wirtschaft und einem Wegbereiter für den Geschäftserfolg der Betreiber geworden ist. Er fügte hinzu, dass die kontinuierliche Verbesserung von vernetzten Menschen, vernetzten Dingen, vernetzten Fahrzeugen, vernetzten Industrien, vernetzten Häusern und harmonisierten Kommunikations- und Sensing-Diensten (HCS) eine neue Motivation für die Entwicklung hin zu 5.5G darstellt, und dass Huawei mit der Industrie zusammenarbeiten wird, um 5.5G zur Realität werden zu lassen.

5G ist sowohl für Betreiber als auch für Verbraucher ein Gewinn, der die Mobilfunkbranche auf die nächste Stufe hebt und den Nutzerkonsum durch neue Erfahrungen und Anwendungen verbessert. Dank 5G konnte sich auch die FWA entwickeln und zu einem Standarddienst werden. Darüber hinaus hat 5G über 50.000 Anwendungsfälle in der Industrie ermöglicht und das Wachstum in einer Vielzahl von Branchen gefördert. In absehbarer Zukunft wird 5G voraussichtlich neue Anwendungen, Geschäftsformen und -modelle fördern. Die Modernisierung von vernetzten Menschen, vernetzten Dingen, vernetzten Fahrzeugen, vernetzten Industrien, vernetzten Haushalten und HCS-Diensten wird den Schritt von 5G zu 5.5G weiter beschleunigen.

Neue immersive und interaktive Dienste steigern das Erlebnis vernetzter Menschen

3D-Inhalte, immersive Erlebnisse und Cloud-basierte Dienste erfreuen sich bei Privatanwendern immer größerer Beliebtheit, während Display- und AIGC-Technologien 3D mit bloßem Auge Wirklichkeit werden lassen. Ein komplettes Portfolio von XR-Geräten ist verfügbar, darunter Einsteiger-, Mittelklasse- und High-End-Modelle, die Erfahrungen und Ökosysteme auf die nächste Stufe heben. Cloud-Telefonie und New Calling sind ebenfalls auf dem Vormarsch. Betreiber auf der ganzen Welt testen die kommerziellen Möglichkeiten von 10 GBit/s, um das Erlebnis neuer Dienste zu verbessern.