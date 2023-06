Phemex Reicht Erfolgreich eine Zukunftsweisende Patentanmeldung ein, um Verbreitete Probleme bei Krypto-Börsenplattformen zu Beheben und so das Trading-Erlebnis für Seine Nutzer zu Verbessern

SINGAPUR, 29. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Phemex, eine führende Krypto-Börsenplattform, hat vor Kurzem eine erfolgreiche Patentanmeldung beim Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) eingereicht. Diese geht zwei häufige Probleme von Blockchain-Börsenplattformen an, nämlich die Unterbrechungen bei System-Upgrades, sowie das Ausstecken des Netzwerkkabels in Zeiten mit hohem Datenverkehr. Nach einem Jahr umfangreicher Entwicklungsarbeit hat Phemex diese fortschrittliche Technologie bereits auf sein Margin-Trading-Produkt angewandt, was das Handelserlebnis für seine Nutzer enorm verbessert. Die neue Technologie wird bald für einheitliche Konten, sowie neue Web3-Produkte verfügbar sein.

Unterbrechungen bei Systemaktualisierungen

Börsen schalten häufig während System-Upgrades ab. Dies stellt ein großes Problem dar, das erhebliche Ausfallzeiten verursacht, die zu Frustration, verlorenen Möglichkeiten und Erträge für Händler führen können. Die innovative Technologie von Phemex stellt sicher, dass die Börse auch während der Systemaktualisierungen reibungslos funktioniert und dass es ein nahtloses Handelserlebnis bietet.

Entfernung des Netzwerkkabels in Zeiten eines hohen Datenverkehrs

Ein weiteres häufiges Problem der Börsen ist die Entfernung des Netzwerkkabels in Zeiten eines hohen Datenverkehrs. Dies kann dazu führen, dass die Börse nicht mehr verfügbar ist, was die Fähigkeit des Händlers daran hindert, Trades auszuführen, wenn sie dies am dringendsten benötigen. Die Technologie von Phemex geht dieses Problem an, indem sichergestellt wird, dass das System ohne Unterbrechung ein hohes Datenverkehrsaufkommen bewältigen kann und somit stets reibungslose Trades ermöglicht.

Phemex Wendet Erfolgreich Fortschrittliche Technologie auf Margenhandel und Future-Produkte an

Phemex brachte Anfang dieses Jahres sein Margenhandels-Produkt auf den Markt und hat diese neue patentierte Technologie erfolgreich darauf angewendet. Die Technologie hat maßgeblich dazu beigetragen, Händlern ein nahtloses Trading-Erlebnis auf der Plattform zu bieten. Das Unternehmen plant, diese Technologie in Zukunft auf einheitliche Konten und neue Web3-Produkte anzuwenden, was das Handelserlebnis für seine Nutzer noch weiter verbessern wird.

Stella Chan, CMO von Phemex, sagte: „Phemex hatte schon immer einen Laser-ähnlichen Fokus auf die Verbesserung der Handelserfahrung für unsere Nutzer. Dies wird sicher auch in Zukunft so bleiben. Diese erfolgreiche Patentanmeldung für unsere hochmoderne Technologie ist ein Beweis für diesen Schwerpunkt und geht Hand in Hand mit unserem starken Engagement, unsere eigenen Produkte ständig zu aktualisieren und gleichzeitig zentralisierte Produktfähigkeiten auf zukünftige dezentralisierte Dienstleistungen anzuwenden."

Die erfolgreiche Patentanmeldung von Phemex beschleunigt die Lösung der häufigsten Probleme, mit denen Blockchain-Börsenplattformen konfrontiert werden und veranschaulicht deutlich den innovativen Geist und die Bereitschaft des Unternehmens, das Handelserlebnis für seine Nutzer kontinuierlich zu verbessern. Phemex plant, diese Technologie auf zukünftige Produkte anzuwenden. Es ist bereit, seinen Nutzern weiterhin ein nahtloses und zuverlässiges Handelserlebnis zu bieten.

Informationen zu Phemex

Phemex ist eine zertifizierte Kryptowährungsbörse, die ein effizientes und transparentes Handelserlebnis bietet und sich für einen umfassenden Vermögensschutz einsetzt, der von hochmodernen Sicherheitstechnologien und dem Merkle-Tree-Proofs-of-Reserves Anwendungen unterstützt wird. Phemex wurde von einem Team von Branchenveteranen gegründet und bietet rund um die Uhr personalisierte Lösungen, die durch die geringe Latenz und skalierbare Umgebung den Aufbau von Krypto-Portfolios der Nutzer erleichtern, sowie ein faires Matchmaking-System, das sicherstellt, dass Preise und Timing priorisiert werden.

