Die Battery Show Europe begrüßt fast 17.000 verifizierte Teilnehmer und 3.000 CEOs

Stuttgart, Deutschland / Accesswire / 29. Juni 2023 / Die Battery Show Europe, die größte europäische Messe, die die europäische und internationale Community für fortschrittliche Batterie- und EV/HEV-Technologie zusammenbringt, verzeichnete dieses Jahr fast 17.000 verifizierte Teilnehmer und 766 Aussteller, und bot weitere Impulse für den internationalen Aufstieg von Elektrofahrzeugen während der Veranstaltung vom 23. bis 25. Mai in Stuttgart.

Auf der Battery Show Europe, die parallel zur Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe stattfand, wurden die neuesten Innovationen und Technologien von Marken aus aller Welt vorgestellt. Zu den Top-Ausstellern zählten Webasto, BASF, Schunk, Parker und Bosch. Live-Produktpräsentationen von Siemens, Donaldson, DuPont, Henkel und Dow lieferten konkrete Beispiele für die Fortschritte, die erzielt wurden.

„Europas Interesse an Nachhaltigkeit und am Einsatz von Elektrofahrzeugen wird nicht abreißen. Zu den registrierten Teilnehmern zählten fast 3.000 CEOs und Manager führender Batterie- und Elektrofahrzeugmarken und -unternehmen“, so Rob Shelton, Event Director der Battery Show Europe. „Insbesondere Deutschland ist und bleibt ein weltweit führender Anbieter von Innovationen in den Bereichen Batterie und Elektrofahrzeug, in denen Fortschritte gemacht werden. Wir sind stolz auf die Vordenker und Marken, die auf der Battery Show Europe präsent waren, die die weltweite Elektrofahrzeugbranche weiterhin antreibt.“

Mit einem Wert von über 250 Mrd. US$ florieren die europäischen Märkte für Batterien und Elektrofahrzeuge weiterhin, zumal die Verkaufszahlen für PKW-Elektrofahrzeuge von 6,6 Mio. im Jahr 2021 auf 21 Mio. im Jahr 2025 steigen sollen. Allein die Elektrofahrzeugindustrie hat einen Umsatz von 53 Milliarden US$ erwirtschaftet, davon 8 Milliarden $ in Europa. Um ethisches und nachhaltiges Wachstum zu fördern, hat Deutschland kürzlich Batteriepässe entwickelt, die als digitale ID-Technologie dienen und zur Rückverfolgung von Batteriemineralien und -materialien entlang ihrer Lieferketten verwendet werden können.