Wirtschaft Unternehmensvertreter wollen Änderungen an neuem KI-Gesetz

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Zahlreiche prominente Vertreter der europäischen Wirtschaft fordern Änderungen am geplanten AI Act der Europäischen Union (EU). "Als engagierte Akteure des europäischen Wirtschaftssektors möchten wir unsere ernsten Bedenken hinsichtlich des vorgeschlagenen EU-Gesetzes zur Künstlichen Intelligenz (KI) zum Ausdruck bringen", schreiben sie in einem Brief, über den das "Handelsblatt" (Freitagausgabe) berichtet.