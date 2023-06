NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag nach US-Konjunkturdaten weiter nachgegeben. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0869 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0938 (Mittwoch: 1,0938) US-Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9142 (0,9142) Euro gekostet.

Ein starker Arbeitsmarkt stützt die Lohnentwicklung und treibt die Inflation an, was die US-Notenbank Fed zu weiteren Zinserhöhungen zwingen könnte. Dies würde den Dollar als Anlagewährung gegenüber anderen attraktiver machen.

Die in Deutschland im Juni gestiegene Inflationsrate stützte den Euro nicht nachhaltig. Commerzbank-Analyst Ralph Solveen führte die Entwicklung alleine auf die vor einem Jahr erfolgte Einführung von Tankrabatt und 9-Euro-Ticket zurück und rechnet in den kommenden Monaten wieder mit einem Rückgang. Zudem sank die Inflationsrate in Spanien unter die Marke von zwei Prozent, die die EZB für die gesamte Eurozone mittelfristig anpeilt. An der Absicht der Währungshüter, die Leitzinsen weiter anzuheben, dürften die Zahlen nichts geändert haben. Die Daten für den gesamten Währungsraum werden am Freitag veröffentlicht./gl/he

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 1,087USD gehandelt.