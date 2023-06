Die Teilnahme an der Intersolar und die auf dem Event gefestigten Beziehungen ebnen Huasun den Weg für zukünftige Kooperationen in Europa

MÜNCHEN, 29. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Huasun Energy, („Huasun"), der größte HJT-Hersteller der Welt, schließt seine Teilnahme an der Intersolar Europe erfolgreich ab. Das Unternehmen hatte die Möglichkeit, potenzielle und bestehende Vertriebspartner und Kunden in der Region zu treffen, um sein Engagement in der Region zu verstärken, strategische Kooperationen einzugehen und schließlich seine Präsenz in Europa auszubauen.

In dem Bestreben, sein Vertriebsnetz für HJT-Module in Europa aktiv auszubauen, präsentierte Huasun auf der Intersolar seine neuesten, hochmodernen Produkte der HJT-Technologie, die eine hohe Leistung und einen hohen Umwandlungswirkungsgrad garantieren und für Projekte unterschiedlicher Größenordnung und Umgebungen konzipiert sind, darunter:

Himalaya M6-120 Serie AC Modul mit maximal 400 W Modulleistung und maximal 22,0 % Modulwirkungsgrad ideal für Hausdächer

Himalaya G10-108 Serie transparent schwarz mit maximal 450 W Modulleistung und maximal 23,0 % Modulwirkungsgrad ideal für vielfältige Aufdachprojekte

Himalaya G10-144 Serie mit maximal 600 W Modulleistung und maximal 23,2 % Modulwirkungsgrad ideal für C&L-Aufdach- und Versorgungsprojekte

Himalaya V-Ocean HJT Solarmodul mit maximal 730,55 W Modulleistung und maximal 23,52 % Modulwirkungsgrad ideal für Solarprojekte auf dem Meer

Insbesondere das Himalaya V-Ocean Module war Gegenstand zweier Produktzertifizierungszeremonien auf der Intersolar, die zeigten, dass das Photovoltaik-Modul die vom TÜV SÜD bzw. Bureau Veritas zertifizierte Wetterbeständigkeitsprüfung in Meeresumgebung bestanden hat.

Huasun ist das erste Unternehmen, das gleichzeitig Forschung und Entwicklung sowie die Industrialisierung von HJT integriert. Bis heute hat Huasun mehr als 1,8 GW HJT-Produkte in über 30 Länder rund um den Globus geliefert, und bis 2025 plant das Unternehmen, 40 GW durch HJT-Solarprodukte zu erreichen. Investitionen und Konsolidierung von Kooperationen in Europa sind für Huasun eine Priorität, die zur Erreichung seiner Ziele beitragen wird.