MatriDerm® in Indien als eine der besten Healthcare Marken 2023 ausgezeichnet

Billerbeck, Germany (ots/PRNewswire) - Die MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG gab

heute bekannt, dass ihre Marke MatriDerm® in Indien von der Economic Times als

eine der "Best Healthcare Brands of 2023" ausgezeichnet wurde. Diese

prestigeträchtige Auszeichnung ehrt Marken mit nachhaltigem Wachstum,

hervorragender Markenqualität, hoher Kundenzufriedenheit und einem besonderen

Engagement für Innovationen im gesamten Gesundheitssektor. Die Anerkennung

erfolgt nach Bewertung verschiedener Parameter wie Innovation, Infrastruktur,

Gesundheitsstandards, Patientenzufriedenheit, Loyalität usw. Die Economic Times

verleiht diese Auszeichnung in diesem Jahr zum sechsten Mal.



"Wir sind stolz darauf, dass unsere Marke MatriDerm® unter der Führung von

Sanjeev K. Sawhney als eine der besten Gesundheitsmarken des Jahres 2023 in

Indien anerkannt wurde", sagte Diana Ferro, Vorstandsvorsitzende der MedSkin

Solutions Dr. Suwelack. "Als Unternehmen haben wir die klare gemeinsame Vision,

der Partner unserer Kunden - " the partner of choice in advancing regeneration

with science you can feel, by adding years to life and life to years " - zu

sein."