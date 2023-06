ZTE glänzt auf dem MWC Shanghai 2023, gestaltet digitale Innovation und erlebt entfesselten Wert

ZTE wird den neuen Wert, den es in sieben Szenarien geschaffen hat, präsentieren und den MWC-Teilnehmern die Möglichkeit geben, in Innovationen einzutauchen, die technologische Grenzen erweitern, Kernfähigkeiten integrieren und autonome Intelligenz ermöglichen.

SHANGHAI, 29. Juni 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, wird auf dem Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2023 unter dem Motto „Shaping Digital Innovation" vom 28. bis 30. Juni im Shanghai New International Expo Center einen prominenten Auftritt haben. In sieben Szenarien präsentiert ZTE den neuen Wert, den es geschaffen hat, und stellt die Verbindung zu Kunden und Endnutzern her. Am ZTE-Stand werden die MWC-Teilnehmer in Innovationen eintauchen, die technologische Grenzen erweitern, Kernfähigkeiten integrieren und autonome Intelligenz ermöglichen.

Der ZTE-Stand befindet sich in B20 in Halle N3 und präsentiert die bahnbrechenden IKT-Technologien und -Anwendungen des Unternehmens in sieben immersiven Ausstellungsbereichen: Industrial Field Network, Stronger Computing Power, Green for All, Wireless Infinity, All Optical World, Phygital Innovation und Better User Experience.

Gemeinsam mit Industriepartnern hat ZTE die Lösung für den Aufbau vollständig vernetzter Fabriken mit „Industrial Field Network + ZTE Digital Nebula" eingeführt. Diese Lösung kann die Wertschöpfungskette für die Prozessfertigung optimieren und die Agilität in der diskreten Fertigung verbessern, indem sie eine umfassende, allgegenwärtige industrielle Intelligenz aufbaut. Im Ausstellungsbereich „Industrial Field Network" wird ein intelligenter Fertigungsprozess simuliert, der die Szenarien Informationszentrum, Produktionsmanagement, Gerätemanagement, Energie- und Umweltschutz sowie Sicherheitsgarantie umfasst. Inzwischen zeigt es, wie ZTE Digital Nebula eine zentralisierte Produktionssteuerung, Energiemanagement, Sicherheitskontrolle, KI-Bildverarbeitung, unbemannte „3D"-Arbeitsplätze und intelligente Logistik in Fabriken ermöglicht und der hochwertigen Entwicklung von Unternehmen einen Impuls gibt.