LEG Immobilien hebt wegen Einmaleffekten Gewinnprognose an

Die ebenfalls angespannte Nachfragesituation im Immobiliensektor ist für LEG hingegen von Vorteil. Das Unternehmen erwartet nun ein Mietwachstum von 3,8 bis 4,0 Prozent statt bisher 3,3 bis 7,3 Prozent. Mehr Geld will LEG aber nicht in seinen Bestand stecken. Die Investitionsprognose bleibe bei 35 Euro je Quadratmeter, hieß es.

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG blickt dank Einmaleffekten optimistischer in die Zukunft. Die für die Branche wichtige Gewinngröße Affo werde im laufenden Jahr bei 165 bis 180 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am späten Donnerstagabend in Düsseldorf mit. Zuvor hatte das Unternehmen nur 125 bis 140 Millionen Euro angepeilt Die Ebitda-Marge (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) soll mit 80 Prozent nun 2 Prozentpunkte höher liegen als ursprünglich erwartet.

