HONOR erfindet die Zukunft der Smartphones neu

Shanghai (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen gab das Datum der Markteinführung

für sein kommendes faltbares Flaggschiff-Smartphone HONOR Magic V2 auf der MWC

Shanghai bekannt



Die globale Technologiemarke HONOR gab heute bekannt, dass sie ein Launch-Event

für ihr nächstes Flaggschiff, das faltbare Smartphone HONOR Magic V2, ausrichten

wird. Während eines Hauptvortrags auf der MWC Shanghai mit dem Titel "What's

Next for Smartphones" (Was kommt als Nächstes bei Smartphones?) und einem CEO

Tech-Talk, moderiert von John Hoffman, CEO von GSMA, Ltd., gab George Zhao, CEO

von HONOR Device Co., Ltd., wichtige Einblicke in die Rolle, die künstliche

Intelligenz (KI), 5G und die Fokussierung auf den Menschen bei der Förderung von

Smartphone-Innovationen spielen, und verriet den Termin für die bevorstehende

Einführung des HONOR Magic V2, die für den 12. Juli in Peking geplant ist.