YOFC, globaler Anbieter von Glasfasern und Glasfaserkabeln, präsentiert auf dem MWC Shanghai 2023 sein umfangreiches Angebot an Produkten und Lösungen

Die digitale Zukunft erhellen

SHANGHAI, 30. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) nimmt am Mobile World Congress Shanghai 2023 („MWC Shanghai 2023") am Stand N2.B10 teil, wo das Unternehmen seine innovativen Produkte und Lösungen unter dem Motto „Lighting up the Digital Future" vorstellt. Die Ausstellung deckt ein breites Spektrum an Kategorien ab, darunter neue optische Fasern und neue Materialien, Computernetzwerkinfrastruktur, Seeverkehrskommunikation, digitale und intelligente Fertigung, digitale Energie, digitaler Transport und F5G Digital Life. Der MWC Shanghai 2023 gilt als die größte und einflussreichste Veranstaltung für mobile Kommunikation in Asien. Die Teilnahme von YOFC an der Veranstaltung unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, durch technologische Innovation einen Mehrwert für die Kunden zu schaffen und zum Wachstum der digitalen Wirtschaft beizutragen.