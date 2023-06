PEKING, China, 30. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die 9. Shanxi Konferenz der Tourismusentwicklung, die vom 26. bis 28. Juni in Datong der Provinz Shanxi in Nordchina stattfand, beleuchtet, wie die antike Stadt die Innovation zur Belebung ihres Kulturtourismus in den Blickpunkt gerückt hat.

Im Vergleich zur Vergangenheit legte die diesjährige Konferenz besonderen Wert auf angebotsseitige Innovationen und etablierte Plattformen für die Zusammenarbeit zwischen Nachfragern von Kulturtourismusdienstleistungen und führenden Anbietern, um verschiedene innovative Kulturtourismusprogramme voranzutreiben.