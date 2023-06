Shenzhen's Jiuwei International Headquarters Area lädt weltweite Investitionen ein

SHENZHEN, China, 30. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Am 28. Juni fand im Bao'an-Distrikt von Shenzhen eine illustre Versammlung statt, die durch die Einberufung der gemeinsamen Investitionsförderungskonferenz 2023 zwischen Shenzhen und Zhongshan gekennzeichnet war. Die Veranstaltung begrüßte nicht nur eine prestigeträchtige Gruppe von 116 mit ausländischem Kapital finanzierten Unternehmen, darunter Siemens, Walmart und Amazon, sondern es nahmen auch mehr als 20 bedeutende ausländische Unternehmer und internationale Würdenträger teil. Darüber hinaus diente sie als Plattform für Bao'an Jiuwei International Headquarters Area (Jiuwei Area), um den Fortune Global 500-Unternehmen und angesehenen internationalen Organisationen ihre unvergleichlichen Investitionsmöglichkeiten zu präsentieren.

Der Bezirk Bao'an liegt im Herzen der florierenden Großraumzone Guangdong-Hongkong-Macao und zeichnet sich durch technologieorientierte Hersteller, komplexe Industrie- und Versorgungsketten und ein beispielloses Verkehrsnetz aus, das den See-, Land- und Luftverkehr nahtlos mit Hochgeschwindigkeitszügen, Intercity-Zügen und U-Bahnen verbindet. Das pulsierende Jiuwei-Gebiet erstreckt sich über neun Quadratkilometer und liegt nur fünf Kilometer vom internationalen Flughafen Shenzhen Bao'an entfernt. Es ist mit der Shenzhen-Zhongshan-Brücke verbunden und führt zur bekannten Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone.

Als integraler Bestandteil der aufstrebenden Flughafen-Wirtschaftszone von Shenzhen ist sie als zentrales Cluster von Firmensitzen geplant. Das Jiuwei-Gebiet verspricht, sich zu einem "Hauptquartier-Hof" zu entwickeln, der das urbane Lebensgefühl meisterhaft mit dem natürlichen Umfeld in Einklang bringt. Ein nur fünfminütiger Spaziergang führt Sie zum Beispiel zu idyllischen Gärten. Verlängern Sie die gemächliche Tour auf 10 Minuten, und Sie werden nicht nur eine bezaubernde Naturlandschaft vorfinden, sondern auch eine exquisite Verschmelzung östlicher und westlicher Einflüsse, die durch traditionelle Hakka-Diaolou (oder "befestigte Wachtürme") und Kirchen im westlichen Stil verkörpert werden. Wagt man sich weiter zum Gipfel des benachbarten Fenghuang-Berges, so wird man mit einer atemberaubenden Panoramaaussicht auf die Mündung des Perlflusses belohnt, wie es das Presseamt des Bao'an Bezirks erklärt.

"Shenzhen leistet einen herausragenden Beitrag zum Großraum Guangdong-Hongkong-Macao, während sich Bao'an zu einer dynamischen Hochburg der modernen Fertigung entwickelt. Innerhalb des Bezirks warten zahlreiche vielversprechende Möglichkeiten für zukünftiges Wachstum. Nachdem ich das Jiuwei-Gebiet erkundet habe, kann ich seine unberührte Umgebung und sein ungenutztes Potenzial nur bestätigen", erklärte Klaus Zenkel, Vizepräsident der Europäischen Handelskammer in China, der ebenfalls an der Veranstaltung teilnahm.

Weltbekannte Unternehmen steigern ihre Investitionen in Bao'an seit Mai dieses Jahres. Das deutsche Luftfahrtunternehmen Lilium plant, sein regionales Hauptquartier für den asiatisch-pazifischen Raum in Bao'an zu etablieren, während Trumpf, ein Hersteller von Industriemaschinen, und Valeo, ein Automobilzulieferer, ihre Präsenz im Bezirk strategisch ausbauen. Das Herzstück des Jiuwei-Gebiets ist die zentrale Rolle, die es als Standort für den operativen Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum und als globales Forschungs- und Entwicklungszentrum für Unternehmen aus den Bereichen Hochtechnologie und moderne Fertigung spielt. Das ehrgeizige Vorhaben zielt darauf ab, ein florierendes Ökosystem für multinationale Unternehmenszentralen und internationale Organisationen, ein Zentrum für internationale Geschäftsveranstaltungen und ein internationales Vorbild für Leben, Arbeiten und Reisen zu schaffen. Mit offenen Armen lädt Bao'an Fortune Global 500-Unternehmen und angesehene internationale Organisationen ein, ihren Platz in diesem blühenden Gebiet einzunehmen.

