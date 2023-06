MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Özdemirs Auftritt auf dem Bauerntag:

"Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) war auf dem Deutschen Bauerntag in Münster sichtlich bemüht, auf die Bauern zuzugehen. Denn wenn der Umbau zu mehr artgerechter Tierhaltung gelingen soll, muss er die Bauern mit ins Boot holen und ihnen eine verlässliche Perspektive aufzeigen. Die Landwirte stehen vor riesigen Investitionen, die sie stemmen müssen. Dazu benötigen sie langfristig Sicherheit. Harte Konfrontationen wie in der Vergangenheit, als die Bauern mit ihren Traktoren in Berlin demonstrierten, kann Özdemir nicht gebrauchen. Dreh- und Angelpunkt beim Umbau zu mehr Tierwohl ist die Finanzierung. Özdemir hat es geschafft, dass im Bundeshaushalt die Kürzungen für den Agrarsektor nicht ganz so drastisch ausfallen. Aber insgesamt geht es um Kosten in zweistelliger Milliardenhöhe bis zum Jahr 2030. Eine Milliarde Euro für den Umbau ist somit erst der Anfang."/yyzz/DP/he