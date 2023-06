Huawei wird 2024 ein vollständiges Set an kommerzieller 5,5 G-Netzwerkausrüstung auf den Markt bringen

Shanghai (ots/PRNewswire) - Huawei kündigte an, im Jahr 2024 auf dem 5 G

Advanced Forum während des MWC Shanghai 2023 ein vollständiges Set an

kommerzieller 5,5 G-Netzwerkausrüstung auf den Markt zu bringen. Yang Chaobin,

Direktor und Präsident für IKT-Produkte und -Lösungen bei Huawei, erläuterte bei

der Ankündigung, dass das Unternehmen mit dieser Einführung die 5,5 G-Ära in der

IKT-Branche einläuten will.



Der Einsatz von 5 G ging in den letzten vier Jahren schnell voran und bringt

bereits beträchtliche finanzielle Gewinne mit sich. Heute gibt es weltweit mehr

als 260 kommerzielle 5 G-Netze, die über 1,2 Milliarden Nutzer versorgen, sowie

bereits 115 Millionen Gigabit-F5G-Nutzer. Da sich die Servicemodelle und Inhalte

ständig weiterentwickeln, schaffen bahnbrechende Technologien wie 3D ohne Brille

noch nie dagewesene Erlebnisse. Diese neuen Dienste erfordern jedoch weiterhin

stärkere 5 G-Netzkapazitäten. Die Branche hat weitgehend zugestimmt, dass 5,5 G

ein wichtiger Meilenstein in der 5 G-Entwicklung sein wird und es nähert sich

schnell.