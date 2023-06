42Gears tritt dem Android Enterprise Partner Program als Silver Partner bei

Mit der zunehmenden Verbreitung von Android-Geräten in Unternehmensumgebungen stärkt 42Gears' Beitritt zum Android Enterprise Program als Silver Partner die Fähigkeit des Unternehmens, die besonderen Herausforderungen zu meistern, denen sich Unternehmen bei der Verwaltung und Sicherung von Android-Geräten gegenübersehen. 42Gears' umfassende Palette an Lösungen für die Verwaltung mobiler Geräte ermöglicht es Unternehmen, die Bereitstellung von Geräten zu rationalisieren, Sicherheitsrichtlinien umzusetzen und ihr mobiles Ökosystem effizient zu verwalten – bei gleichzeitiger Maximierung der Produktivität und Reduzierung der betrieblichen Komplexität.

Im Rahmen des Android Enterprise Partner Programs werden Unternehmen anhand von drei Kompetenzen bewertet: Partner-Expertise, Produktexzellenz und Leistung. Als Android Enterprise Silver Partner erhält 42Gears Zugang zu einem großen Angebot an Ressourcen, technischem Support und Schulungen von Google, was es dem Unternehmen ermöglicht, seinen Kunden verbesserte Lösungen und verbesserten Support zu bieten. Diese Anerkennung stärkt auch 42Gears' Position als vertrauenswürdiger Anbieter von Management-Lösungen für Mobilgeräte im Android-Ökosystem.

„Wir freuen uns sehr, Silver Partner im Android Enterprise Partner Program zu werden", sagte Onkar Singh, CEO von 42Gears. „Diese Anerkennung ist ein Beweis für die harte Arbeit und die Expertise unseres Teams, unseren geschätzten Kunden erstklassige Lösungen für das mobile Gerätemanagement bereitzustellen. Sie bestätigt außerdem unser Engagement, an der Spitze der Branche zu bleiben und hochmoderne Technologielösungen anzubieten, um die sich weiterentwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen."

42Gears ist bestrebt, seinen Silver-Partner-Status zu nutzen, um eng mit Google und dem Android Enterprise Partner Program zusammenzuarbeiten und innovative Lösungen zu liefern, die den sich weiterentwickelnden Anforderungen von Unternehmen auf der ganzen Welt gerecht werden.

„Wir freuen uns, 42Gears als Silver Partner im Android Enterprise Partner Program begrüßen zu dürfen", sagte Ken Schutt, Director of Android Enterprise Partnerships. „Mit der Ernennung zum Silver Partner hat 42Gears sein Engagement unter Beweis gestellt, seinen Kunden erstklassigen Kundenservice, Support und Lösungen zur Verfügung zu stellen, um ihnen beim Ausbau ihres Geschäfts zu helfen."

Informationen zu 42Gears:

42Gears ist ein führendes Unternehmen im Bereich Enterprise Mobility Management und bietet innovative Lösungen, die darauf abzielen, den digitalen Arbeitsplatz zu verändern. Produkte von 42Gears, die sowohl in der Cloud als auch vor Ort bereitgestellt werden, unterstützen alle wichtigen mobilen und Desktop-Betriebssysteme und ermöglichen es IT- und DevOps-Teams, die Produktivität ihrer Mitarbeiter und die Effizienz ihrer Softwareentwicklungsteams zu verbessern. Produkte von 42Gears werden von über 18.000 Kunden aus verschiedenen Branchen in mehr als 115 Ländern eingesetzt und sind über ein globales Partnernetzwerk erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.42gears.com

