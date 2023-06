Aufbau einer Innovationsdynamik zur Förderung der digitalen und intelligenten Transformation

Shanghai (ots/PRNewswire) - SHANGHAI, 30. Juni 2023 / PRNewswire/ -- An Tag 2

der MWC Shanghai 2023 veröffentlichte Liu Kang, Präsident der Abteilung Global

Carrier Marketing & Solution Sales von Huawei den "Aufbau einer

Innovationsdynamik zur Förderung der digitalen und intelligenten

Transformation", während der MWC 2023 Shanghai.



"In der Telekommunikationsbranche waren die Betreiber schon immer die Vorreiter

und Wegbereiter der digitalen Transformation. Die Betreiber haben im Zuge der

digitalen Transformation nicht nur ihre eigenen Innovationsfähigkeiten

kontinuierlich optimiert und ausgebaut, sondern auch die digitale Modernisierung

in Tausenden von Branchen ermöglicht, wodurch sich ein enormes

Innovationspotenzial angesammelt hat. " sagte Liu Kang.