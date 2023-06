Essen (ots) - NRW ist nach Einschätzung des Dachverbandes Unternehmer NRW nichtausreichend für die Herausforderungen im Wettbewerb mit anderen Regionengerüstet. Die schwarz-grüne Landesregierung habe zwar in ihrem ersten Jahrordentlich gearbeitet. Die eigentliche Prüfung stehe ihr aber erst noch bevor."NRW muss schneller werden, und zwar auf vielen Feldern gleichzeitig", sagteArndt G. Kirchhoff, Präsident des Dachverbandes, im Interview mit derWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagsausgaben).In einer sich rasant verändernden Welt sei Tempo das Gebot der Stunde, soKirchhoff. "Für die Energiewende benötigt das Land mehr Windräder, Solaranlagenund die komplette Infrastruktur für Wasserstoff. NRW muss bei den Planungs- undGenehmigungsverfahren für diese Zukunftstechnologien schneller werden. Da istnoch zu viel Bürokratie im Spiel, die Genehmigungen dauern zum Teil Jahre",sagte Kirchhoff. Es könne nicht sein, "dass ein Wurm ganze Projekte aufhalte".Die grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bund) und Mona Neubaur (NRW)hätten stets betont, es gehe ihnen um den Erhalt von Arten, nicht um einzelneTiere. Dafür müssten aber Gesetze geändert werden, forderte Kirchhoff.Dem Ruhrgebiet attestiert Kirchhoff ein Flächenproblem: "Wir können nicht immerwarten, bis das Alte verschwunden ist und dann erst Neues entstehen lassen.Tesla ist nach Brandenburg gegangen, weil es in NRW keine geeignete Fläche gab.Mein Unternehmen hat jüngst in Leipzig eine Fabrik für Kehrmaschinen eingeweiht.Die Genehmigung dafür hat nur zwölf Monate gedauert, obwohl wir dort erst die,Lurchis' umgesiedelt und ein Biotop angelegt haben." Sachsen habe dieseArbeitsplätze unbedingt gewollt. In NRW ginge das nicht so schnell.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6520zentralredaktion@waz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/55903/5546911OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung