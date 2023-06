Essen (ots) - Der Präsident des Dachverbandes Unternehmer NRW, Arndt G.Kirchhoff, lobt die Bundesregierung für das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. "Dageht Deutschland einen guten Weg. Wir brauchen die qualifizierte Zuwanderung.Die Hürden für die dringend benötigten Fach- und Arbeitskräfte sind baldniedriger. Aber sie müssten sogar weiter beseitigt werden, zum Beispiel bei dernoch immer zu komplizierten Visavergabe", sagte Kirchhoff der WestdeutschenAllgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagsausgaben).Wenn eine Firma bestimmte Bewerber aus dem Ausland haben möchte, dann müsse manihr auch vertrauen. Es biete sich außerdem an, Arbeitskräfte bereits in ihrenHeimatländern vor zu qualifizieren. Und es sei geboten, jene, die in DeutschlandSchutz finden, besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren. In anderer Hinsichtmüsse Deutschland aber konsequenter werden: "Wenn einer zuwandert und dann dochnicht arbeitet, dann muss er wieder in seine Heimat zurück", sagte Kirchhoff derWAZ.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6520zentralredaktion@waz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/55903/5546912OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung