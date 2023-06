Ölpreise kaum verändert

Im Verlauf der Handelswoche haben sich die Konjunktursorgen der Anleger nach Einschätzung von Marktbeobachtern verstärkt. In den vergangenen Handelstagen gab es zahlreiche Aussagen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank, die auf weiter steigende Zinsen hindeuten. Auch US-Notenbankchef Jerome Powell hatte jüngst weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen./jkr/jha/

Im Verlauf der Handelswoche hielten sich die Ölpreise in einer engen Handelsspanne. Seit Mai bewegen sich die Notierungen für Rohöl aus der Nordsee zwischen 72 und 78 Dollar je Barrel und damit auf einem Niveau, das deutlich niedriger ist als zu Beginn des Jahres. Zuletzt bremste die Sorge vor den Folgen der steigenden Zinsen in vielen Industriestaaten die Ölpreise. Die Anleger befürchten durch die hohen Zinsen ein schwächeres Wirtschaftswachstum und damit eine geringere Nachfrage nach Rohöl auf dem Weltmarkt.

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 74,49 US-Dollar. Das waren 15 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) verharrte auf 69,86 Dollar.

