Die Riksbank hat ihren Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte auf 3,75 Prozent angehoben und in diesem Jahr sogar eine weitere Anhebung in Aussicht gestellt. Der neue Zinsweg der Riksbank impliziert nun, dass der Zinssatz einen Höchststand von etwa 4,05 Prozent erreichen wird, während er zuvor bei etwa 3,65 Prozent lag. Zudem kündigte die Zentralbank an, dass sie die Verkäufe von Staatsanleihen ab September von 3,5 Mrd. Kronen auf 5,0 Mrd. Kronen (etwa 425 Mio. Euro) pro Monat ausweiten wird. Ob dies jedoch zu einer stärkeren Krone beiträgt und der seit nunmehr 2012 laufenden Rallye einen Abbruch tut, bleibt anzuzweifeln.

Euro so hoch wie nie