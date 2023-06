Scanbot SDK als Anbieter in "Computer Vision Tools Landscape" Report erwähnt

"Wir fühlen uns durch die Nennung im Forrester-Report in unserem erklärten Ziel bestätigt, die mobile Datenerfassung so einfach, genau und schnell wie möglich zu machen. Damit nehmen wir eine besondere Position ein", so Christoph Wagner, CEO von Scanbot SDK. "In Computer Vision in Verbindung mit Machine Learning steckt noch immer viel ungenutztes Potenzial für Unternehmen. Wir möchten dieses Potenzial verwirklichen und möglichst vielen Unternehmen zugänglich machen."

Scanbot SDK vereint Computer-Vision-Technologie und künstliche Intelligenz in seinen mobilen Datenextraktions-Lösungen. Barcodes, Dokumente und verschiedene Datenstrukturen können so schnell und präzise erfasst werden.

BONN, Deutschland, 30. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Scanbot SDK wurde vom Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Forrester in dem kürzlich veröffentlichten Bericht "The Computer Vision Tools Landscape, Q2 2023 - Forrester's Overview Of 38 Vendors" als Anbieter von Computer-Vision-Technologie hervorgehoben.

