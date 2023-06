Airbus und Boeing wetteiferten letzte Woche auf der Messe in Le Bourget bei Paris um Aufträge. Dabei sind die beiden Konzerne schon jetzt in der Zivilluftfahrtsparte die kommenden Jahre ausgebucht. Airbus ist bis Anfang der 2030er-Jahre ausgebucht. Gleichzeitig arbeiten beide Konzerne an Flugzeugen der neuen Generation, die weniger Emissionen verursachen und perspektivisch klimaneutral werden sollen. Angesichts dessen stellt sich die Frage, ob die heute bestellten Jets überhaupt noch gebaut und gebraucht werden. Bei Airbus ist man entspannt. Es gibt aktuell eine massive Nachfrage nach Flugzeugen, um ältere Maschinen zu ersetzen. Die derzeitige Produktpalette in der Verkehrsflugzeugsparte von Airbus wird sich weit in die 2030er-Jahre und darüber hinaus erstrecken.

Zum Chart