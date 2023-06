CJ FNT stellt „TasteNrich HYBIND" vor, eine natürliche Phosphat-Ersatzlösung

TasteNrich HYBIND ist eine echte Alternative zu herkömmlichen Phosphaten, die seit langem zur Verbesserung der Textur und des Feuchtigkeitsgehalts von verarbeitetem Fleisch eingesetzt werden. Bedenken hinsichtlich ihrer potenziellen Gesundheitsrisiken, insbesondere für Kinder und Jugendliche, haben jedoch dazu geführt, dass in Europa nach natürlicheren und effizienteren Alternativen gesucht wird.

Durch umfangreiche Forschung und Expertise hat das Team von CJ FNT TasteNrich HYBIND entwickelt, eine außergewöhnliche Phosphatersatzlösung, die ausschließlich aus natürlichen Zutaten durch einen Fermentationsprozess gewonnen wird. Dieses neuartige Produkt zeigt bemerkenswerte Fähigkeiten bei der Aufrechterhaltung und Verbesserung wichtiger Produkteigenschaften wie Textur und Feuchtigkeitsgehalt, insbesondere bei verarbeiteten Fleischprodukten.

Was TasteNrich HYBIND von anderen unterscheidet, ist seine Fähigkeit, ein Gleichgewicht zwischen natürlicher Herkunft und kompromissloser Leistung zu finden. Im Gegensatz zu vielen existierenden Phosphatersatzstoffen, die oft nicht funktionell oder geschmacklich einwandfrei sind, bietet die Lösung von CJ FNT in beiden Aspekten eine hervorragende Leistung und gewährleistet einen nahtlosen Übergang für Lebensmittelhersteller. „Darüber hinaus zeigte TasteNrich HYBIND eine verbesserte Leistung, wie z. B. eine hohe Kocheffizienz und einen geringeren Flüssigkeitsverlust während der Haltbarkeitsdauer", sagte ein Anwendungswissenschaftler von CJ FNT. „TasteNrich HYBIND ist eine vielseitige Lösung, die für verschiedene Fleischarten und Verarbeitungsmethoden eingesetzt werden kann."

Nach Angaben von CJ FNT wird TasteNrich HYBIND auf der kommenden Lebensmitteltechnologie-Messe 'IFT FIRST' ausgestellt werden. Die Messe findet vom 16. bis 19. Juli 2023 im McCormick Place Convention Center in Chicago, Illinois, USA statt. Besucher des Standes von CJ FNT haben die Möglichkeit, sich über die neuesten Fortschritte in der Lebensmitteltechnologie zu informieren und aus erster Hand zu erfahren, wie TasteNrich HYBIND von CJ FNT dazu beitragen kann, die Leistung von verarbeiteten Fleischprodukten zu verbessern.

Informationen zu CJ Food & Nutrition Tech (CJ FNT)

CJ FNT, eine Geschäftseinheit von CJ CheilJedang, einem globalen Lebensmittel- und Biounternehmen und Teil der CJ-Unternehmensgruppe, einem internationalen Konzern aus Südkorea, der in den Bereichen Food & Food Service, Bio & Pharma, Unterhaltung und Medien sowie Einzelhandel und Logistik tätig ist. CJ FNT ist ein führender Anbieter von Bioprodukten auf Fermentationsbasis für die menschliche Ernährung und von speziellen Geschmackslösungen in seinen multinationalen Einrichtungen.

