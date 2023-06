Wann schlagen die Leitzinsen auf den Arbeitsmarkt durch?

von Sven Weisenhaus

Der Handelsauftakt an den Börsen war gestern extrem langweilig. Denn die Volatilität war sehr gering und die Handelsspannen ziemlich eng. Man musste bis 14:30 Uhr warten, dann kam deutlich mehr Schwung in den Handel. Grund dafür waren – wie so häufig – frische Konjunkturdaten aus den USA.

US-Wirtschaft präsentiert sich erneut robust

Überrascht hat die deutliche Aufwärtsrevision des Bruttoninlandsprodukts (BIP). Statt des ursprünglich gemeldeten Anstiegs der Wirtschaftsleistung im 1. Quartal 2023 um (annualisiert) 1,1 % zum Vorquartal (siehe „Rutscht die Wirtschaft im zweiten Halbjahr in eine Rezession?“), wurde nun ein Plus von 2,0 % gemeldet. Analysten hatten dagegen mit +1,4 % gerechnet.