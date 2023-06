Der DAX und die 16.000

Auch am letzten Handelstag der Woche geht es für den Deutschen Aktienindex um die Frage, welcher Impuls ihn über die 16.000er Marke heben kann. Die in Deutschland im Juni wieder leicht angezogene Inflation konnte den Markt folgerichtig zwar nicht beflügeln, hat ihn aber auch nicht aus dem Tritt gebracht. Heute nun folgen die Zahlen für die gesamte Eurozone. Viel wichtiger allerdings dürfte das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmaß, der PCE-Deflator in den persönlichen Konsumausgaben, werden, der um 14:30 Uhr veröffentlicht wird.

Insgesamt aber sieht die Bilanz für den DAX nach den ersten sechs Monaten des Jahres mehr als gut aus. Es steht ein Plus von 15 Prozent in den Büchern, das es nun gilt, über den Sommer zu verteidigen. Das Umfeld bleibt schwierig, aber das war es ja auch im ersten Halbjahr und es hat den Markt nicht gestört. Die weiter steigenden Zinsen machen allerdings alternative Anlagen mit weniger Risiko immer attraktiver, so dass nur ein kleiner Impuls ausreichen könnte, große Kapitalströme in den Anleihe- oder Geldmarkt auszulösen.

Während in den USA die großen Technologieunternehmen mehr und mehr den Ton angeben, verliert der MDAX bald eines von ihnen ebenfalls in Richtung Wall Street. Der Bieterwettstreit um die Darmstädter Software AG ist entschieden. Die beiden strategischen Investoren Silver Lake und Bain Capital wollten jeweils einen Mehrheitsanteil erwerben. Silver Lake geht nun als Sieger aus diesem Poker hervor und übernimmt zunächst 63 Prozent der Software AG. In einem nächsten Schritt soll das Unternehmen von der Börse genommen werden.