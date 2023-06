Heute stehen neue Daten zur Inflation in den USA an (PCE) - hat gestern Fed-Chef Powell gestern bereits die Daten geleaked? Laut der Aussagen von Powell würde die PCE-Inflation zum Vorjahrtesmonat mit +3,9% niedriger ausfallen als erwartet (in der Headline-Zahl - Markterwartung ist +4,6%) - was für die Märkte dann wieder ein fantastischer Anlaß wäre, eine Rally zu feiern. Aber für Powell und die Fed (wie auch für den anderen Notenbanken) ist die Kernrate der Teuerung entscheidend, die bisher nicht wirklich fällt. Gestern an der Wall Street eine starke Rotation vor allem in jene Aktien, die bisher nicht gut gelaufen waren, also vom Nasdaq in den Russell 2000. Dazu nach zuletzt viel besseren Konjunkturdaten aus den USA steigende Renditen und ein steigender Dollar, die Märkte halten nun noch zwei weitere Zinsahebungen der US-Notenbank für wahrscheinlich..

Hinweise aus Video:

1. Rekord-Investorenflucht aus Deutschland: Netto -125 Milliarden Euro

2. Dax Druckaufbau – Der Ausbruch aus der Range steht bevor

