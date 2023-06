DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kion auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion vor Quartalszahlen von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray rechnet laut einem am Freitag vorliegenden Ausblick mit guten Geschäften des Gabelstaplerherstellers und geht davon aus, dass der Jahresausblick in den kommenden Wochen erhöht wird. Der Experte erhöhte deshalb seine Gewinnprognose (EPS) für das Gesamtjahr 2023./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2023 / 06:42 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +6,31 % und einem Kurs von 36,87EUR gehandelt.