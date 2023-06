Ucore Rare Metals (TSXV UCU / WKN A2QJQ4) arbeitet mit Hochdruck daran, die Kommissionierung seiner Demonstrationsanlage zur Separierung von Seltene Erden Elementen, in der die unternehmenseigene RapidSX-Technologie zum Einsatz kommt, abzuschließen. Nun hat man sich dafür die dritte und letzte Charge an Ausgangsmaterial gesichert. Sobald die Kommissionierung der Anlage abgeschlossen ist, werden Qualifizierungsarbeiten an schweren Seltenen Erden für das US-Verteidigungsministerium anlaufen.

Wie Ucore im Detail mitteilte, hat man sich jetzt ein drittes chemisches Konzentrat aus gemischten Seltenen Erden für die Kommerzialisierungs- und Demonstrationsanlage in Kingston, Ontario, gesichert. Das Ausgangsmaterial so genannter leichter Seltener Erden-Elemente stammt aus einer US-amerikanischen Quelle und wird in das 52-stufige RapidSX-Kommissionierungsverfahren zur Trennung gemischter leichter und schwerer Seltener Erden einbezogen.

Das Unternehmen hatte zuvor bereits zwei andere chemische Konzentrate gemischter Seltener Erden im Kommissionierungsverfahren eingesetzt. Dabei handelte es sich zum einen um eine synthetische Mischung leichter Seltener Erden-Oxide aus einer Monazit-Quelle und zum anderen um gemischte, schwere Seltene Erden aus einer Quelle ionischer Tonmineralisierung aus einem den USA freundlichen gesinnten Land.

Einzigartiges Kommissionierungsprogramm

Wie Ucore betont, ist das RapidSX-Kommissionierungsprogramm in seiner Art in Nordamerika einzigartig. Denn dabei werden alle drei leichten und schweren Seltene Erden-Ausgangsmaterialien im Kreislauf der Demonstrationsanlage verarbeitet, während gleichzeitig ein entsprechender 52-stufiger Prozess in einer Pilotanlage das Material mit einem konventionellen Solventextraktionsverfahren verarbeitet. Damit wird Ucore in der Lage sein, direkte Vergleichswerte der beiden Verfahren zu erhalten.

Sobald der Kommissionierungsprozess abgeschlossen ist will das Unternehmen ein Demonstrations- und Qualifizierungsprogramm für schwere Seltene Erden-Element für das US-Verteidigungsministerium in Angriff nehmen. Ucore hatte dafür Fördermittel in Höhe von 4 Mio. USD erhalten (wir berichteten https://goldinvest.de/aus-der-redaktion/ucore-rare-metals-inc/us-verteidigungsministerium-foerdert-ucores-seltene-erden-technologie-mit-4-mio-usd). Wie das Unternehmen erklärt, stellt diese Kooperation einen wichtigen Schritt für Ucores Übergang zum kommerziellen Einsatz der RapidSX-REE-Abscheidungstechnologieplattform in Alexandria, Louisiana, dar.

Aktuell größte Anlage zur Abscheidung schwerer Seltener Erden Nordamerikas

„Wir glauben, dass die Demo-Anlage von Ucore in Kingston, Ontario, derzeit die größte Anlage zur Trennung schwerer Seltener Erden in Nordamerika ist", sagte Mike Schrider, Vice President und Chief Operating Officer von Ucore. „Sie ist in der Lage, Dutzende Tonnen leichter und schwerer Seltenerden mit exakt derselben Ausrüstung zu verarbeiten - und stellt einen einzigartigen technologischen Vorteil in Nordamerikas Bemühungen dar, auf der globalen Bühne zu konkurrieren, um einzelne Seltene Erden zu produzieren, die zur Unterstützung der wachsenden Elektromobil-Industrie benötigt werden.“

Wie Ucores COO weiter ausführt, ist der laufende Kommissionierungsprozess in Kingston der bedeutendste Fortschritt in der Entwicklung der RapidSX-Technologieplattform bisher. Sobald das Verfahren abgeschlossen ist, öffne sich der direkte Weg zur Kommerzialisierung und Monetarisierung von Ucores Geschäftsmodell, so Schrider.

Wir sind jedenfalls gespannt und warten ungeduldig auf weitere Fortschrittsmeldungen!

Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn



Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung möglicher Kursentwicklungen zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf der besprochenen Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um einen werblich/journalistischen Text. Leser, die auf der Grundlage der hier zur Verfügung gestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Es besteht kein Vertragsverhältnis zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern bzw. den Nutzern ihrer Angebote, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen.

Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Dennoch wird jede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Anteile an Ucore Rare Metals halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem das Recht vor, jederzeit Aktien der Gesellschaft zu kaufen oder zu verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Ucore Rare Metals für die Berichterstattung über das Unternehmen entlohnt. Dies ist ein weiterer klarer Interessenkonflikt.