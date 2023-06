APA ots news: FMA-Bericht "Der Markt für die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge 2022":

8,5 Mrd. verwaltetes Vermögen; - 8,9%

Veranlagungsperformance; kaum Neugeschäft.



Wien (APA-ots) - Der Markt der "prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge" (PZV), ein Produkt der freiwilligen Altersvorsorge, entwickelt sich seit der signifikanten Kürzung der staatlichen Förderung im Jahr 2012 sowie angesichts der unattraktiven Anlageergebnisse im Niedrigzinsumfeld seit Jahren rückläufig. So sinkt der Bestand an aufrechten PZV-Verträgen seit dem Rekordwert 2012 von mehr als 1,6 Millionen von Jahr zu Jahr und betrug im Berichtsjahr 2022 nur mehr 903.000, ein Rückgang um - 6,6% gegenüber dem Jahr davor. Den rund 70.000 im vergangenen Jahr ausgelaufenen oder gekündigten Verträgen standen lediglich rund 6.100 Neuverträge - der niedrigste Wert seit Einführung des Produktes - gegenüber. Da es sich bei der PZV aber um ein Produkt mit sehr langen Laufzeiten handelt, waren die jährlichen Prämienzuflüsse trotz eines Minus von - 4,73 % gegenüber dem Jahr davor mit nominal 704 Mio. nach wie vor in beachtlicher Höhe. Das in diesem Versicherungsprodukt insgesamt verwaltete Vermögen sank angesichts des schwierigen Veranlagungsumfeldes im Berichtsjahr insbesondere durch Kurswertveränderung um - 8,98% auf 8,54 Mrd. (2021: 9,38 Mrd.). Dies geht aus der jährlichen FMA-Studie "Der Markt für die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge 2022" hervor.