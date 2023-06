Deutsche Bank hebt Societe Generale auf 'Buy' - Ziel 34 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Societe Generale von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, während das Kursziel auf 34 Euro belassen wurde. Es sei an der Zeit, den Gegenwind vom Zinsüberschuss im französischen Privatkundengeschäft zu überwinden und sich auf den für 2024 erwarteten stärkeren Rückenwind zu fokussieren, schrieb Analyst Kazim Andac in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine solide Qualität der Vermögenswerte, ein angemessener Kapitalspielraum/Kapitalrendite und eine günstige Bewertung ergänzten den positiven Anlagehintergrund für die Großbank./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2023 / 06:42 / CET

