Letzte Welle von IT-Umzug bringt Einschränkungen für Postbank-Kunden

Wenn alles nach Plan verläuft, werden an diesem Montag zwölf Millionen Kundinnen und Kunden der Postbank mit sieben Millionen Deutsche-Bank-Kunden in Deutschland auf einer IT-Plattform zusammengeführt sein. Mit der neuen Struktur will die Deutsche Bank von 2025 an pro Jahr 300 Millionen Euro einsparen./ben/DP/jha

FRANKFURT/BONN (dpa-AFX) - Postbank-Kunden müssen sich an diesem Wochenende erneut auf Einschränkungen einstellen. Von diesem Freitag, 17 Uhr, bis Montag (3.7.), 14 Uhr, sind Bankgeschäfte weder per Postbank-App übers Smartphone noch online am heimischen Computer möglich. In Filialen kann man in diesem Zeitraum nach Angaben der Postbank zwar Postdienstleistungen erledigen, wie Pakete abgeben und Briefmarken kaufen, aber keine Bankgeschäfte. Das Telefon-Banking kann bis Montag, 9 Uhr, nicht genutzt werden.

