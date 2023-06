CREDIT SUISSE stuft H&M auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für H&M von 146 auf 165 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wie schon das erste Quartal zeichne sich auch das zweite Jahresviertel durch eine viel bessere Bruttomarge aus, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Margenaussichten für 2023 und 2024 blieben aber äußerst ungewiss. Er habe daher Schwierigkeiten mit der Annahme, dass das Ziel einer zehnprozentigen Marge erreichbar ist./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / 04:22 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 15,35EUR gehandelt.