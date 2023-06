LEG Immobilien erhöht Ziele

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG blickt optimistischer auf das Jahr. Die Düsseldorfer rechnen wegen des angespannten Wohnungsmarktes mit einem kräftigeren Mietanstieg als bisher und heben zudem die Gewinnprognosen an. Der Konzern geht dabei von einem höheren Mittelzufluss und einer verbesserten Gewinnmarge für 2023 aus. Grund für die sich aufhellenden Ergebnisperspektiven sind allerdings auch den hohen Zinsen geschuldete Einmaleffekte: So hat LEG weitere Neubauprojekte gestrichen. An der Börse kamen die Nachrichten des MDax -Konzerns gut an - die am Vortag noch kräftig unter die Räder gekommene Aktie legte am Freitagmorgen deutlich zu.

Laut einer Konzern-Mitteilung vom späten Vorabend soll die Marge des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit 80 Prozent nun 2 Prozentpunkte höher liegen als ursprünglich erwartet. Die für das Unternehmen wichtige Kenngröße Affo (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen) werde im laufenden Jahr bei 165 bis 180 Millionen Euro liegen, hieß es vom Unternehmen weiter. Zuvor hatte das Unternehmen nur 125 bis 140 Millionen angepeilt.