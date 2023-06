Aufgrund der großen Bandbreite der Geschäftsmodelle und der verschiedenen Ausgangslagen der teilnehmenden Institute gibt es zum Ende der Vorbereitungsphase unterschiedliche Zielerreichungsgrade. Detaillierte Informationen über die bisherige Umsetzung der Institute sind in den jeweiligen Berichtsformaten veröffentlicht (siehe Ende der Pressemitteilung).

Zusätzlich zu den Aktivitäten innerhalb der Institute sind seit 2020 auch weitere Initiativen, an denen sich Unterzeichner:innen der Klimaselbstverpflichtung beteiligen, entstanden. Dazu zählt die "Net Zero Banking Alliance Germany" (NZBAG), die Anfang 2021 initiiert wurde und beim Green and Sustainable Finance Cluster Germany (GSFCG) angesiedelt ist. Hier werden vorwettbewerbliche Grundlagen und Steuerungsansätze für klimaneutrale Investitions- und Kreditportfolios entwickelt. Eine weitere Initiative ist die Zusammenarbeit des "Partnership for Carbon Accounting Financials" (PCAF) und dem Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e.V. (VfU), die seit Ende 2020 besteht. Sowohl NZBAG als auch VfU setzen sich mit der konkreten Umsetzung von Elementen der Klima-Selbstverpflichtung auseinander. Diese Initiativen werden das Thema Klimaneutralität im deutschen Finanzmarkt zueinander komplementär weiter vorantreiben und sind für weitere Teilnehmer:innen offen.



In der weiteren Umsetzung der Klima-Selbstverpflichtung, individuell sowie in den genannten Initiativen, geht es unter anderem darum, die Messungen und Datenverfügbarkeit stetig zu verbessern, die gesetzten Ziele konsequent umzusetzen sowie diese in entsprechenden Berichten zu veröffentlichen. Eine weitere Bestrebung ist es, die Berichtsformate zunehmend zu standardisieren, um eine bessere Vergleichbarkeit zu erreichen.



Die aktuelle Übersicht der Berichterstattungen finden Sie unter:

http://www.klima-selbstverpflichtung-finanzsektor.de



Informationen zur Klimaselbstverpflichtung des deutschen Finanzsektors

20 Akteure des deutschen Finanzsektors, mit Aktiva von mehr als 5,5 Billionen Euro und über 46 Millionen Kundenverbindungen in Deutschland, haben eine Selbstverpflichtung unterzeichnet, ihre Kredit- und Investmentportfolien im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens auszurichten ( http://www.klima-selbstverpflichtung-finanzsektor.de ). Durch die vereinbarte Messung, Veröffentlichung und Zielsetzung zur Reduzierung der mit den Kredit- und Investmentportfolios verbundenen Emissionen will der Finanzsektor einen Klimaschutzbeitrag leisten und eine nachhaltige und zukunftsfähige Weiterentwicklung der Wirtschaft unterstützen. Damit kommt der deutsche Finanzplatz dem von der Bundesregierung Anfang 2019 gesetzten Ziel einen Schritt näher, Deutschland zu einem der führenden Standorte für nachhaltige Finanzen (Sustainable Finance) zu machen.



Diese aus dem Bankenbereich des Finanzsektors heraus entstandene Initiative hat das Ziel, aktiv an der Gestaltung einer der für die Zukunftsfähigkeit wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben mitzuwirken, nämlich der erfolgreichen gesellschaftlichen Transformation zur Begrenzung des Klimawandels. Die Unterzeichner tragen durch ihre jeweiligen Produkte und Dienstleistungen sowie ihren Engagements und Initiativen dazu bei, durch die Finanzierung der Transformation hin zu einer emissionsarmen und klimaresilienten Wirtschaft und Gesellschaft, die Erderwärmung auf deutlich unter 2,0 Grad zu begrenzen und das 1,5-Grad-Ziel anzustreben.



