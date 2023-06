2022 waren zwei Drittel der Rentenleistungen in Deutschland steuerpflichtig

WIESBADEN (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr haben in Deutschland 22 Millionen Menschen gesetzliche, private oder betriebliche Renten bezogen - in einer Gesamthöhe von rund 363 Milliarden Euro. Das waren knapp 0,5 Prozent oder 106 000 Rentnerinnen und Rentner mehr als 2021, berichtete das Statistische Bundesamt am Freitag. Die Summe der gezahlten Renten sei in diesem Zeitraum um 3,9 Prozent oder 13,6 Milliarden Euro gestiegen.

Dabei seien rund zwei Drittel der Rentenleistungen 2022 einkommenssteuerpflichtig gewesen. Der durchschnittliche Besteuerungsanteil der Rentenleistungen seit 2015 sei damit um 11 Prozentpunkte gestiegen.