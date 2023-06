Appenzell (ots) - Die auf Plastikrecycling-Technologie spezialisierte enespa ag

Standorte in DeutschlandBei den bereits geplanten Anlagen in Deutschland stehen derzeit dieerforderlichen Bewilligungsprozesse im Vordergrund. Der Spatenstich für diePlastic-to-Oil-Anlage in Aalen (Baden-Württemberg) ist in Kürze geplant, derAusbau der Anlage in Hoyerswerda (Sachsen) auf eine Recyclingmenge von 100Tonnen täglich ist in vollem Gange. Mit dem 2023 geplanten Kauf desNachbargrundstücks kann die Menge nochmals verdoppelt werden.Das allgemeine wirtschaftliche Umfeld war und ist weiterhin vonHerausforderungen geprägt. Die Lieferketten sind teilweise immer noch gestört,die Inflation hält weiter an, die Preise schwanken stark, zudem bestehenvielerorts politische Unsicherheiten. "Diese Faktoren erschweren zwar dasGeschäft, sind für uns jedoch nicht zentral. Wichtiger sind die Entwicklungen inder Technologie und Änderungen bei der Umweltregulierung", so Hugi.CO2 Einsparungen von 93 % - grosses Interesse seitens InvestorenBezüglich Umsatz konnten die für das Geschäftsjahr 2022 gesetzten Ziele erreichtwerden. Mit den Erträgen der AG, dem Verkauf von Öl aus der Ölveredelung und demAnlagenverkauf hat enespa ca. 1 Million Franken eingenommen. Für das Jahr 2023erwartet man eine deutliche Steigerung."Wir gehen davon aus, dass im laufenden Jahr der Durchbruch in allenGeschäftsfeldern gelingt und sich der operative Cashflow stark erhöht", fügtHugi hinzu. Grund dafür ist unter anderem der erstmalige Verkauf einerPlastic-to-oil-Anlage nach Übersee, wobei der Käufer bereits drei weitereAnlagen bestellt hat. Insgesamt soll 2023 ein Umsatz in achtstelliger Höheerreicht werden. Einen Beitrag dazu leistet die Möglichkeit, CO2-Zertifikateverkaufen zu dürfen, da die Technologie von enespa gegenüber konventionellenVerfahren eine CO2-Einsparung von 93% ermöglicht.Aktienkapitalerhöhung in Höhe von CHF 18 MillionenDas Geschäftsmodell der enespa überzeugt auch die Investoren, wie dieKapitalerhöhung vom April 2022 gezeigt hat. "Die Nachfrage seitens Investorenwar sehr gross, unser Aktienkapital hat sich um fast 18 Millionen Frankenvergrössert. Zudem wurden Obligationsanleihen über 9,2 Millionen Frankenemittiert, die mit dem künftig erwirtschafteten freien Cashflow bedient werden.Eine positive Entwicklung zeigt auch der Aktienkurs, der im vergangenen Jahr um30 % und seit 2021 von 20 auf 26 Franken gestiegen ist.Über enespa agAls globaler "First Mover" in der Aufbereitung und Wiederverwertung vongemischten Plastik-Abfällen entwickelt, baut und betreibt enespa agwirtschaftliche, industrielle und nachhaltige Kreislaufsysteme. NebenAktivitäten in der industriellen Ölveredelung forscht das 50-köpfigeGreen-Tech-Unternehmen an weiteren energieeffizienten Technologien wie u.a. dieWasserstoffproduktion. Die im schweizerischen Appenzell domizilierte enespa ag,mit mehreren Produktionsstandorten in Deutschland, trägt durch Innovation undForschung dazu bei, dass mit ihrer umgesetzten Kreislaufwirtschaft eine positiveund ökologische Wirkung erzielt wird. Mehr Informationen unterhttp://www.enespa.euPressekontakt:Kontakt enespa AGDominik Widmer, E-Mail mailto:d.widmer@enespa.eu Tel. +41 71 788 33 88Kontakt MedienanfragenBrigitte Kaps für enespa ag, E-mail mailto:mail@rentapr.ch Tel. +41 79 289 204Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129194/5547041OTS: enespa ag