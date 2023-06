Keine Mieterhöhung bei Erneuerung von Rauchmeldern

Im konkreten Fall hatte die Vermieterin einer Wohnung in Halle zunächst gemietete Rauchmelder einbauen lassen. Nach einigen Jahren kaufte sie eigene Geräte und tauschte die vorhandenen aus. Dafür verlangte sie eine höhere Miete, die die Bewohner nicht zahlen wollten. Der BGH gab den Mietern Recht.

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Mieterinnen und Mieter müssen keine höhere Miete zahlen, wenn Rauchmelder in ihrer Wohnung ausgetauscht werden. Das sei keine Modernisierungsmaßnahme, teilte der Bundesgerichtshof (BGH) in einer am Freitag veröffentlichten Entscheidung mit.

