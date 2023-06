Nippon Express Europe und Lufthansa Cargo schließen SAF-Vertrag ab

TOKIO und FRANKFURT, Deutschland, 30. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die Nippon Express Europe GmbH (nachfolgend "NX Europe"), ein Unternehmen der Nippon Express Holdings, Inc., und die Lufthansa Cargo AG (nachfolgend "Lufthansa Cargo") haben am 20. Juni 2023 vertraglich vereinbart, sich für die Verwendung von nachhaltigem Flugbenzin (Sustainable Aviation Fuel, SAF) beim Transport von Luftfrachtsendungen einzusetzen. Mit dem umweltfreundlichen Flugbenzin wird die Nippon Express Group innerhalb eines Jahres Emissionseinsparungen von rund 3.150 Tonnen erzielen können. Darüber hinaus beinhaltet die Vereinbarung mit der Lufthansa Cargo einen Beitrag zu hochwertigen und zertifizierten Klimaschutzprojekten für die sogenannten Well-to-Tank-Emissionen, die bei der Herstellung und Lieferung von SAF entstehen.

Logo der Lufthansa Cargo:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202306216489/_prw_PI2fl_38S8riio.png

Bild:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202306216489/_prw_PI3fl_87J574WD.png

Als Reaktion auf den Klimawandel hat sich die Nippon Express Group das Ziel gesetzt, die SCOPE-1- und SCOPE-2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2013 um 50 % zu reduzieren und bis 2050 zur Verwirklichung einer kohlenstoffneutralen Gesellschaft beizutragen. Die Nippon Express Co., Ltd. will die Emissionen bis 2023 um 350.000 Tonnen reduzieren, was einer Senkung um 30 % gegenüber dem Stand von 2013 entspricht. Im Mai 2023 reichte die Nippon Express Holdings, Inc. eine Verpflichtungserklärung ein, um als Unternehmen mit wissenschaftlich fundierten Zielen (Science Based Targets, SBT) zertifiziert zu werden, und die gesamte Gruppe arbeitet gemeinsam daran, bis 2050 eine kohlenstoffneutrale Gesellschaft zu erreichen.

"Wir haben eine langjährige, vertrauensvolle Beziehung zu NX Europe als globalem Partner. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit NX Europe auch im Hinblick auf Nachhaltigkeitsziele, die für uns beide wichtig sind. Jeder Akteur in der Logistikbranche hat hier ein Modell, und nur gemeinsam können wir es schaffen, unser Geschäft entlang der gesamten Lieferkette umweltfreundlicher zu gestalten. Je mehr nachhaltiges Flugbenzin für den Luftfrachttransport verwendet wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass es uns gelingt, von fossilen Brennstoffen wegzukommen und die gesamte Luftfrachtbranche nachhaltiger zu machen", betont Ashwin Bhat, CEO von Lufthansa Cargo.

"Wir von der Nippon Express Group sind uns der Umweltauswirkungen der steigenden Nachfrage nach Luftfracht bewusst. Wir erkennen diese Realität voll und ganz an und müssen rasch Maßnahmen ergreifen, um die globale Erwärmung zu verlangsamen. Diese Vereinbarung, sich für die Nutzung von SAF einzusetzen, ist ein Schritt in die richtige Richtung auf dem Weg zu einer grüneren Zukunft. Es ist uns eine Ehre, gemeinsam mit der Lufthansa Cargo diese Reise anzutreten, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und unserer ständigen Verpflichtung zur Bekämpfung des Klimawandels nachzukommen", betont Shinichi Kakiyama, Managing Director von NX Europe.

Informationen zur Lufthansa Cargo AG

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202306216489-O1-c7LnKTv7.pdf

Webseite der Lufthansa Cargo AG: https://www.lufthansa-cargo.com/

Informationen zur Nippon Express Group

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202306216489-O2-97Lp4sYz.pdf

Website von Nippon Express: https://www.nipponexpress.com/

Offizieller LinkedIn-Account der Nippon Express Group:

https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nippon-express-europe-und-lufthansa-cargo-schlieWen-saf-vertrag-ab-301867899.html