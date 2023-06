STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Intuitive Surgical (WKN MB173Z) Die Aktie des US-amerikanischen Medizintechnik-Unternehmens Intuitive Surgical befindet sich derzeit im Rallye-Modus. Seit März können sich Aktionäre über einen Wertzuwachs von 50% freuen. Aktuell kostet ein Anteilsschein 337,32 US-Dollar. Damit liegt die Intuitive Surgical-Aktie noch ca. 10% unter ihrem Allzeithoch von 365 US-Dollar. Stuttgarter Derivateanleger sehen weiteres Kurspotential und kaufen einen Call-Optionsschein auf Intuitive Surgical. 2. Call-Optionsschein auf Lam Research (WKN JS04W7)

Halbleiter-Aktien sind im Zuge des Hypes um künstliche Intelligenzen derzeit gefragt. So auch die Papiere des Anlagenherstellers für die Halbleiter-Produzenten Lam Research. Am Mittwoch erreichte der Aktienkurs sein 52-Wochenhoch mit 650,03 US-Dollar. Heute geht es um 0,21% auf 639 US-Dollar etwas nach unten. Anleger nutzen den kleinen Rücksetzer und greifen bei einem Call-Optionsschein auf Lam Research zu. 3. Knock-out-Call auf Freyr Battery (WKN MB6C90)

Der Batteriespezialist Freyr blickt optimistisch in die Zukunft. Das Unternehmen zeigt sich zuversichtlich für eingehende Finanzierungshilfen für seine geplanten Investitionen im Rahmen seiner Projekte „Giga Arctic“ in Norwegen und „Giga America“ in den USA. Zudem stellte Freyr-CEO Tom Einar Jensen die Beteiligung eines großen Autobauers an seiner bestehenden Batterieallianz in Aussicht. Zu dieser Allianz gehören bereits unter anderem Caterpillar, Glencore, Siemens und Nidec. Für die Freyr-Aktie geht es heute um 3,75% auf 9,41 US-Dollar nach oben. An der Euwax wird ein Knock-out-Call auf Freyr mehrheitlich gekauft.

Euwax Sentiment Index

Vor dem Wochenende scheint beim DAX die Kauflaune zurück zu sein. Das deutsche Aktienbarometer klettert kontinuierlich nach oben. Am Mittag steht ein Plus von einem Prozent bei 16.110 Punkten auf der Kurstafel. Die Anleger zeigen sich allerdings zunehmend vorsichtiger und lassen den Euwax Sentiment auf -40 Punkte sinken.

Börse Stuttgart auf Youtube

DAX - werden die Notenbanken zum Party-Crasher?

Nach dem neuen Rekordhoch gibt der DAX zwar eine Punkte wieder ab, von einer Korrektur ist aber weiter nicht zu sehen. Woher die gute Laune kommt, warum die Notenbanken die Börsenparty beenden könnten, und wo noch immer attraktive Bewertungen vorliegen, verrät Derivate-Experte Kemal Bagci von der BNP Paribas im Interview. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=15KPKGdU_FU

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)