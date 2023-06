Mögliche Folgen der Krankenhausreform für die Gesundheitslandschaft

Berlin (ots) - In den Verhandlungen zur großen Krankenhausreform wurde zwischen

Bund und Ländern noch keine Einigung erzielt. Die Herausforderungen für die

Krankenhäuser bleiben nach Einschätzung von ISM-Professorin und

Studiengangleiterin in Health Care Management, Dr. Christine von Reibnitz,

selbst mit Reform weiterhin groß. Im Personalbereich sei kurzfristig nicht mit

einer Entspannung zu rechnen. Ebenso bleiben bei der Finanzierung viele Fragen

offen - ein Überblick.



Die Kosten für die Krankenhäuser sind in den letzten Jahren kontinuierlich

gestiegen, wie auch Daten des statistischen Bundesamts belegen. Die Gründe dafür

sind vielfältig, wie Professorin Dr. Christine von Reibnitz von der

International School of Management (ISM) erläutert: "Haupttreiber für die

steigenden Kosten der Krankenhäuser ist der Fachkräftemangel in Medizin und

Pflege. Die Krankenhäuser können aufgrund dessen nicht mehr so viele

Behandlungen durchführen; eine Beschränkung bei den Kapazitäten ist die Folge.

Aber auch die Unterhaltungskosten, insbesondere die hohen Energiekosten, machen

den Krankenhäusern schwer zu schaffen."