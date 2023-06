Rewe stoppt umweltschädliche Werbepost Deutsche Umwelthilfe fordert Aldi, Lidl, Edeka & Co. dazu auf, dem Beispiel zu folgen

Berlin (ots)



- Supermarktkette setzt jahrelange Forderung der DUH um: Am 1. Juli schafft Rewe

als erster Lebensmitteleinzelhändler seine gedruckten Werbeprospekte ab

- Rund 28 Milliarden gedruckte Werbeprospekte pro Jahr verschwenden

deutschlandweit Ressourcen und heizen die Klimakrise an

- Solange die meisten Händler an Werbepost festhalten, muss Umweltministerin

Lemke eingreifen: unadressierte Werbepost nur in Briefkästen mit Aufschrift

"Werbung - Ja, bitte"



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) begrüßt den am 1. Juli anstehenden Ausstieg von

Rewe aus der printbasierten Werbepost. Als erster Lebensmitteleinzelhändler

kommt der Konzern damit Forderungen der DUH nach und spart so jährlich über

73.000 Tonnen Papier ein. Händler wie Aldi, Lidl oder Edeka sollten dem Beispiel

schnell folgen und die ressourcenvergeudende Werbeflut endlich beenden. Solange

Prospektwerbung weiterhin massenhaft verteilt wird, muss Bundesumweltministerin

Steffi Lemke entgegenwirken: Die DUH fordert die Einführung eines

Opt-in-Verfahrens, damit nur noch diejenigen unadressierte Werbepost erhalten,

die das auch ausdrücklich wollen.