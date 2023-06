Inflationsdruck in der Euro-Zone lässt nach – Kernrate steigt aber wieder an!

Die Kerninflation, die Energie und Nahrungsmittel ausschließt, bleibt jedoch hartnäckig und stieg auf 5,4 Prozent. Im Mai war die Kerninflation auf 5,3 Prozent gesunken, nachdem sie im April noch 5,6 Prozent betragen hatte.

Als Ausgangsbasis für die Berechnungen dient ein fiktiver Warenkorb aus Verbrauchsgütern und Dienstleistungen, der stellvertretend für den Konsum in einem durchschnittlichen Haushalt in der Euro-Zone steht. Die Preisentwicklung der einzelnen Komponenten wird über den so genannten Verbraucherpreisindex (VPI) abgebildet. Der bis dato höchste Wert für die Eurozone wurde im Oktober 2022 gemessen, als die Inflationsrate bei 10,6 Prozent lag.

Die Schnellschätzung der Inflation für das Euro-Währungsgebiet wird am Ende eines jeden Berichtsmonats veröffentlicht. Die kompletten Daten für Juni sollen am 19. Juli veröffentlicht werden. Angestrebtes Ziel der Währungshüter ist eine Inflationsrate von rund zwei Prozent, wie sie aktuell in Spanien erreicht wurde. In Deutschland ist man von einem derartigen Ziel aktuell noch weit entfernt, wie Zahlen von gestern belegen. Demnach lag die Teuerungsquote im Juni bei 6,4 Prozent – und ist damit erstmals seit vier Monaten wieder gestiegen. Das größte Preisplus gab es hierzulande ebenfalls bei Lebensmitteln: 13,7 Prozent.

Der Kampf gegen die Inflation geht also weiter – und auch von Seiten der Europäischen Zentralbank (EZB) könnte bereits im Juli eine nächste Zinserhöhung auf der Agenda stehen. So hatte EZB-Chefin Christine Lagarde erst vor wenigen Tagen verkündet, dass "unsere Arbeit noch nicht zu Ende ist".

(ir) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion