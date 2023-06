Seite 2 ► Seite 1 von 2

Pocking (ots) - Michael und Lobna Schafhauser sind gefragte Copywriter. Mitihrem einzigartigen Programm ermöglichen sie es Menschen, das Copywriting zuerlernen und sich so ein erfolgreiches Business in der Werbetextbrancheaufzubauen. Dadurch sind ihre Kunden dazu in der Lage, ihr Leben zeitlich,örtlich und finanziell unabhängig zu gestalten. Hier erfahren Sie, was hinterdem Geheimnis des Werbetextens steckt und worauf es dabei zu achten gilt.Der Wunsch nach einer selbstbestimmten Tätigkeit, gekoppelt mit einemattraktiven Gehalt ist derzeit größer denn je. Ein Bereich, der dabei mehr undmehr in den Fokus rückt, ist das Werbetexten. Schließlich bietet die Brancheviel Potenzial und das nicht nur für die Texter selbst. Auch Unternehmerprofitieren in ganzer Linie von dem Einsatz durchdachter Werbetexte. So sinddiese eines der besten Mittel, um mehr Produkte oder Dienstleistungen zuverkaufen und neue Kunden zu gewinnen. "Entscheidend ist, die richtigenWerkzeuge anzuwenden und die Leser von Beginn an in seinen Bann zu ziehen",erklären Michael und Lobna Schafhauser von der Schafhauser & SchafhauserConsulting GmbH. Als gefragte Copywriter haben sie sich darauf spezialisiert,Interessierten die Fähigkeit des Copywritings zu vermitteln. Hierzu bündeln sieihre Erfahrungen und Expertise in einem speziellen Programm, das angehendenCopywritern alles an die Hand gibt, was es in diesem Bereich zu wissen gilt. Siekennen die Branche daher genau und wissen, was ein Text braucht, um zuüberzeugen. Wie der perfekte Werbetext gelingt, haben sie im Folgendenzusammengefasst.1. Eine sorgfältige Zielgruppenrecherche als Grundlage nutzenWer mithilfe von Werbetexten Kunden gewinnen möchte, muss deren Bedürfnissekennen. Hierzu gilt es, seine Zielgruppe im ersten Schritt genau zu analysieren.Dabei sind sowohl Aspekte zum Alter, dem Geschlecht und dem Beruf, aber auchInteressen und Vorlieben relevant, um ihre Bedürfnisse und Probleme zuidentifizieren. Darüber hinaus gilt es zu untersuchen, welche bisherigenStrategien sie genutzt haben, um ihre Probleme zu lösen und ihre Bedürfnisse zuerfüllen. Waren die Maßnahmen erfolgreich? Und inwiefern kann das eigene Angebotdie Probleme lösen?2. Die Überschrift muss überzeugenStarke, aktive Wörter erregen in Überschriften viel Aufmerksamkeit. Entsprechendsollten sie in jeden Werbetext integriert werden. Dabei empfiehlt es sich, dasHautproblem der Zielgruppe oder das Hauptversprechen des Angebots explizit inder Headline hervorzuheben. Mithilfe einer Frage, die anschließend im Fließtextbeantwortet wird, kann das Interesse zusätzlich gestärkt werden.