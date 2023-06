Gemeinesame Presseerklärung KfW und BMWK erweitern Förderangebot für nachhaltige Investitionen kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU) um Leasing

Frankfurt am Main (ots) - Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

und die KfW unterstützen ab 01.07.2023 die kleinen und mittelgroßen Unternehmen

in Deutschland bei der Finanzierung von nachhaltigen und klimafreundlichen

Maßnahmen durch das neue Förderangebot "Grünes ERP-Globaldarlehen Leasing".

Gefördert werden Investitionen in Leasing-finanzierte bewegliche Güter wie z.B.

Anlagen, Maschinen sowie Nutz- und Dienstfahrzeuge, die sich an den jeweils

gültigen technischen Mindestanforderungen der EU-Taxonomie oder an den

KfW-Standards für Energieeffizienz orientieren. Die KfW stellt hierfür zunächst

bis zu 500 Mio. EUR pro Jahr bereit.



Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck: "Kleine und

mittlere Unternehmen spielen eine zentrale Rolle für das Gelingen der

Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Eines unserer wichtigsten

Instrumente mit denen wir den Mittelstand bei der Transformation unterstützen

sind die ERP-Programme. Diese erweitern wir nun - neben den Kredit- und

Beteiligungsfinanzierungsprogrammen - um das "Grüne ERP-Globaldarlehen Leasing."

Durch die günstigen Konditionen erleichtern wir Investitionen in

klimafreundliche Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge."